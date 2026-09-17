В селе Яйлю Республики Алтай, расположенном на территории Алтайского биосферного заповедника, по-прежнему находятся около 16 медведей. За последний месяц число хищников в яблоневых садах сократилось почти вдвое. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Игорь Калмыков.

Специалисты усилили наблюдение в конце июля, когда заметили рост числа медведей возле садов. Для контроля создали две группы с беспилотниками, оснащенными тепловизорами для работы в темное время суток.

Калмыков рассказал, что в конце июля и августе концентрация была особенно высокой — отмечалось около 30 особей. Последние три дня фиксируется около 15–16 медведей, то есть концентрация постепенно снижается. Однако уменьшение количества животных не означает, что проблема решена: медведи по-прежнему заходят в село, поэтому инспекторы продолжают дежурства. Для защиты жителей сотрудники получили оружие и специальные средства, к обеспечению безопасности подключены Росгвардия и полиция.

В Яйлю действует комендантский час, школьников перевели на дистанционное обучение. По словам Калмыкова, ситуация с активностью медведей должна нормализоваться к концу октября.