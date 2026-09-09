Медведи вышли из тайги и начали убивать: почему Сибирь столкнулась с самой страшной осенью за десятилетия

Регионы Сибири и Дальнего Востока столкнулись с массовым выходом бурых медведей к населенным пунктам. По данным профильных ведомств, в этом году хищники совершили около двух десятков нападений на людей, несколько случаев закончились гибелью. Об этом пишет « АиФ ».

Специалисты связывают поведение животных с экологическим кризисом в тайге. Аномально теплый апрель и последовавшие заморозки уничтожили до 85% урожая ягод, а лесные пожары повредили кедровники, которые обеспечивали медведей значительной частью зимнего жира. В результате популяция, численность которой в Красноярском крае достигла 30 тыс. особей при норме 10 тыс., осталась без кормовой базы.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Бурятии и Красноярском крае. В Бурятии власти сформировали 24 бригады охотников и ограничили проведение детских мероприятий в лесах. В Красноярском крае введен запрет на посещение тайги. Только за август в регионе зафиксировали как минимум две гибели людей от лап хищников, еще один случай ждет официального подтверждения.

Эксперты предупреждают: к ноябрю часть молодых особей, не накопивших жир для спячки, превратится в шатунов, что повышает риск новых нападений. Зоологи считают, что для стабилизации ситуации необходимо ежегодно изымать из популяции 10–15% особей, однако охотники неохотно добывают медведей из-за опасности зверя и риска заражения мяса. Власти признают, что текущие меры не решат проблему, пока не будет налажена система контроля численности и ликвидации свалок.