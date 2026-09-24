Медведи заставляют туроператоров Красноярья менять маршруты: что происходит?

В Красноярском крае туроператоры корректируют маршруты из-за возросшей активности бурых медведей. Как сообщила ТАСС руководитель Агентства по туризму региона Елена Недбайло, из программ исключают участки, где существует риск для безопасности туристов, а часть поездок переносят на более поздние сроки. По ее словам, все необходимые меры принимаются, туроператоры и туристы относятся к изменениям с пониманием.

Тем временем в региональном Министерстве природных ресурсов прошли обыски. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии изъяли документацию, которая может быть важна для расследования уголовного дела о халатности. Оно связано с нападениями хищников на людей. Следствие полагает, что ответственные лица не приняли достаточных мер для регулирования численности медведей и предотвращения их появления вблизи населенных пунктов.

За последние годы поголовье бурых медведей в регионе выросло в 2,5 раза и превысило 26 тыс. особей. В сентябре зафиксировано шесть смертельных нападений хищников на людей.