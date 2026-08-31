Министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко предупредил: при встрече с медвежонком в лесу нельзя пытаться его потрогать, поскольку рядом может находиться медведица, готовая агрессивно защищать детеныша. Его слова приводит « Сiбдепо ».

Бойко отметил, что при обнаружении медвежонка самое правильное — как можно быстрее уйти. Не стоит фотографировать зверя и тем более прикасаться к нему: это дикое животное, а не плюшевая игрушка. Мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шуткам.

Министр добавил, что при встрече со спящим или поедающим добычу медведем нельзя резко разворачиваться и бежать — такие движения на близком расстоянии могут спровоцировать нападение. Вместо этого следует медленно пятиться назад, не делая резких движений.