МегаФон запустил 5G-роуминг на Ямайке и Кайманах: где еще стал доступен быстрый интернет и почему туристы ликуют

МегаФон расширил географию 5G-роуминга: теперь скоростной мобильный интернет за границей доступен абонентам на Ямайке, Барбадосе, Каймановых Островах и в Брунее. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

В Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре компания заключила дополнительные партнерские соглашения и увеличила число сетей, где можно подключиться к 5G. По данным аналитики МегаФона, 80% туристов в летнем сезоне 2026 года отправились в страны, где у оператора работает 5G-роуминг.

Впервые технология стала доступна в Брунее и на Карибах. Турпоток в эти дальние страны вырос в 1,5 раза год к году: путешественников привлекают коралловые рифы, морская фауна и затонувшие корабли. Теперь российским туристам не нужно покупать местную сим-карту, чтобы оставаться на связи.

Рост востребованности мобильного интернета подтверждает обезличенная аналитика оператора. В июле объем трафика на Ямайке вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Танзании рост составил 66%, в Марокко — 28%.

Перед поездкой абонентам советуют проверить возможности своего устройства. Высокоскоростной интернет обычно доступен в крупных городах, туристических локациях и рядом с достопримечательностями.