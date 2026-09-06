Мексиканец отнял у Горы рекорд: поднял 511 кг и посвятил победу умершей собаке

Мексиканский силач Рауль Флорес на турнире Giants Live Strongman в британском Бирмингеме установил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 511 кг. Он на один килограмм превзошел достижение исландца Хафтора Бьернссона, известного по роли Григора Клигана в «Игре престолов». Об этом пишут « Вести ».

Бьернссон зафиксировал прежний рекорд в 510 кг в 2025 году. Летом 2026-го он попытался улучшить собственный результат, но потерпел неудачу, чем и воспользовался 26-летний мексиканец.

Разница в габаритах соперников стала одной из главных тем обсуждения. Флорес весит 165 кг при росте 175 см и был самым низкорослым участником турнира, тогда как исландец весит более 200 кг. Тем не менее именно Флорес одержал убедительную победу.

Прогресс спортсмена за год оказался колоссальным: еще 12 месяцев назад на чемпионате мира он показывал 453,5 кг. На тренировках он уже поднимал 504 кг, а перед соревнованием справился с 480 кг.

Победу мексиканец посвятил умершей собаке по кличке Тайсон. В честь питомца он взял псевдоним «Тайзон» и после триумфа признался, что, поднимая штангу, чувствовал, будто выполняет обещание, данное четвероногому другу много лет назад.

37-летний Хафтор Бьернссон, помимо силовых достижений, известен актерской карьерой. Его персонаж в «Игре престолов» славился нечеловеческой мощью, однако теперь легендарный Гора уступил место на вершине молодому мексиканцу.