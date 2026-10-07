Менопауза станет управляемой? Футуролог Медведев предсказал будущее репродукции

Футуролог Медведев: менопауза может стать управляемым процессом

Общество

Футуролог Данила Медведев в беседе с Life.ru предположил, что в будущем менопауза может стать управляемым процессом, а человек сможет самостоятельно определять момент реализации репродуктивных возможностей. Он связал развитие репродуктивных технологий с изучением старения и гормональной системы.

По словам Медведева, в далеком будущем менопаузу, скорее всего, вообще уберут: человек не будет включать ненужные биологические процессы, пока они ему не понадобятся. Футуролог также считает, что ученые смогут считывать геном человека, корректировать накопленные изменения и использовать его для создания половых клеток. При этом возможность самостоятельно выносить беременность и использование генетического материала пожилого человека — разные задачи.

Врач-андролог и уролог Владислав Гладышев заявил «Газете.Ru», что мужчина может стать отцом даже в глубокой старости, поскольку сперматогенез возможен до смерти. По его словам, возраст не является для мужчин помехой.

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