Месяц в коме и на ИВЛ: как липецкие врачи спасли пациентку с лихорадкой Западного Нила

Минздрав Липецкой области: врачи спасли пациентку с лихорадкой Западного Нила

Общество

В Липецкой области медики спасли 62-летнюю женщину, заболевшую лихорадкой Западного Нила. Пациентка провела месяц в искусственной коме на аппарате ИВЛ, но сейчас пришла в себя и идет на поправку. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В начале сентября женщину доставили в Липецкую областную инфекционную больницу с высокой температурой, ознобом и нарушениями пищеварения. К тому моменту она болела уже неделю. Обследование выявило лихорадку Западного Нила. По данным минздрава, в регионе такие случаи не регистрировали с 2019 года.

Через три дня после поступления состояние пациентки резко ухудшилось. Ее перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Следующий месяц за жизнь женщины боролись инфекционисты и реаниматологи. Благодаря лечению удалось стабилизировать состояние. Сейчас опасный период позади.

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