«Металлическая рамка не дает 100% защиты». Яна Лантратова призвала создать единый стандарт охраны для всех школ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой разработать единый федеральный документ, который установит обязательные требования к организации охраны во всех образовательных учреждениях России. Свою позицию парламентарий изложила в беседе с «Лентой.ру» , подчеркнув необходимость введения новых уровней защиты.

В основе предложения — анализ существующих уязвимостей.

«Уже неоднократно поднимался вопрос усиления охраны в учебных заведениях и многое делается. Однако, как показала в том числе сегодняшняя трагедия, есть школы, где до сих пор не установлены металлодетекторы. Также есть школы, где они не настроены так, как следует. Понятно, что металлическая рамка не дает 100%-ую защиту от нападений, но это один из барьеров на пути преступника», — констатировала Лантратова.

Таким образом, ключевыми шагами должны стать не только унификация и строгий контроль за соблюдением правил безопасности, но и разработка комплексной, многоуровневой системы защиты, адаптированной к современным вызовам.

Ранее сообщалось о том, что девятиклассник напал на школу в Горках-2 с ножом и баллончиком.