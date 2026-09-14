Microsoft в России ликвидируют: остался один сотрудник в США, офисы закрыты, а последние ноутбуки продали с молотка

Российское подразделение Microsoft — «Майкрософт Рус» — фактически находится на финальной стадии ликвидации. Компания, уже признанная банкротом, не ответила на запрос Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным канала, отвечать по обязательствам практически некому: единственным сотрудником в штате числится президент компании, который находится в США. Столичная 31-я налоговая инспекция затребовала документы в рамках контроля, но ни ответа, ни объяснений о невозможности их подачи в срок не поступило. Судебная повестка также не дошла — конверт вернулся с пометкой об истечении срока хранения. Разбирательство прошло без участия ответчика, организацию признали виновной. По этой статье предусмотрен штраф около ₽4 тыс., но при дальнейшем игнорировании требований ФНС возможны более серьезные меры.

Большую часть сотрудников сократили еще в мае 2025 года, а офисы во Владивостоке, Воронеже, Красноярске, Ярославле и Москве прекратили работу. Имущество распродают для закрытия долгов — с молотка ушли даже последние два ноутбука Lenovo. При этом в 2025 году «Майкрософт Рус» показала выручку ₽43,3 млн, что на 73% ниже предыдущего года, при чистой прибыли ₽143,9 млн. Вероятно, значительная часть этих средств получена за счет реализации активов.

На российском рынке компания работала с 1992 года. После сворачивания деятельности в 2023–2024 годах на нее обрушился поток исков от клиентов, лишившихся услуг по действующим договорам. В апреле 2026 года «Майкрософт Рус» объявили банкротом и запустили конкурсное производство.