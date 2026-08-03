МИД Таиланда признал: убийство россиян в Паттайе подорвало доверие туристов

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе нанесло серьезный удар по туристической репутации страны. По его словам, произошедшее потрясло жителей Таиланда, а власти уже связались с послом России Евгением Томихиным, чтобы выразить соболезнования. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что премьер-министр Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления, поручил правоохранительным органам как можно быстрее установить и наказать виновных, а также распорядился усилить меры безопасности для иностранных туристов. Пхуангкеткеу подчеркнул, что Таиланд остается одним из крупнейших туристических направлений, и подобные преступления неизбежно подрывают доверие путешественников. Он признал, что полностью исключить преступность невозможно, однако правительство обязано сделать все возможное, чтобы трагедии не повторялись, и подтвердить готовность обеспечивать безопасность гостей не заявлениями, а конкретными действиями.