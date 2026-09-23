Мигранты из Афганистана: почему Россия не спешит с соглашениями и при чем тут МИД
Спецпредставитель Кабулов: Россия не готовит соглашения по мигрантам
Подготовка соглашений о привлечении трудовых мигрантов из Афганистана в Россию пока не ведется. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, конкретная работа в этом направлении не начиналась, и перспектив у такой инициативы нет. Консультации проводились, однако вопрос остается крайне сложным.
Кабулов отметил, что тема не входит в основную компетенцию МИД России. В большей степени она относится к сфере ответственности миграционных и правоохранительных органов. При этом заметных подвижек там нет. Спецпредставитель также предположил, что полностью решить этот вопрос, скорее всего, не получится.