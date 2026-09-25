Микроскопический червь против сосен: чем Тверской области грозит сосновая нематода?

В Тверской области предупредили о карантинной угрозе для хвойных лесов — сосновой стволовой нематоде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, этот микроскопический червь длиной около 800 микрометров вызывает вилт и внесен в перечень карантинных объектов ЕАЭС.

Особенно губителен он для сосен, хотя поражает почти все хвойные породы. При температуре 30 градусов цикл размножения занимает всего три дня. Переносят вредителя жуки-усачи. Первые признаки заражения проявляются уже через сутки, после чего дерево постепенно погибает. Определить нематоду сложно из-за схожих видов, поэтому требуется молекулярно-генетический анализ. Основная защита — карантин: запрещен ввоз необработанной древесины, веток, посадочного материала и упаковочной тары из зараженных регионов. Дополнительно применяют инсектициды, инъекции в стволы и выращивают устойчивые к нематоде сосны.