«Миллион на миллион»: синоптик Тишковец назвал даты идеальных выходных в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам идеальные выходные 1 и 2 августа. В своем Telegram-канале он сообщил, что август начнется по-летнему, с метеоусловиями, которые синоптики называют «миллион на миллион».

По словам метеоролога, купол высокого атмосферного давления обеспечит в Центральной России солнечную, сухую и теплую погоду без осадков. Ночами воздух будет остывать не ниже +13…+18 градусов, а днем разогреется до +26…+31 градуса. Тишковец также отметил, что европейская жара все же пробьется на запад и юг Русской равнины.