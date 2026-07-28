Милонов призвал «очистить Россию от мутантов» и пообещал следующий этап после секс-блогеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за преследование эскортниц и секс-блогеров, назвав их задержание очищением России от «мутантов». По его словам, сообщать о такой деятельности в правоохранительные органы для любого нормального россиянина — норма, передает интернет-издание « Абзац ».

Парламентарий выразил надежду, что следующим этапом станет преследование эскортниц — тех, кто за деньги занимается долгосрочной проституцией, а не разовыми услугами, как их коллеги на панели. При этом он отметил, что нормальному человеку не нужно дополнительное стимулирование, чтобы информировать полицию об онлифанщицах и эскортницах.

Накануне, по данным Telegram-каналов, была задержана секс-блогерша Соня Мармеладова. На продаже откровенного контента она заработала более ₽30 миллионов, ей грозит до шести лет лишения свободы за распространение порнографии.