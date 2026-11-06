По его словам, еще при жизни святой тайно поддерживал нуждающихся, скрывая свою доброту от посторонних глаз. Иванов отметил, что Николай Чудотворец учит: богатство ценно не само по себе, а как возможность послужить другим. Если же человек чувствует, что материальные блага стали для него обузой, лучшим лекарством будет начать отдавать — милостыня, помощь нуждающимся и поддержка храма оказываются не потерей, а приобретением свободы от власти вещей.

Зампред ВРНС подчеркнул, что деньги, карьера и успех способны приносить пользу, но лишь до тех пор, пока не превращаются в идола. Когда человек достигает материального благополучия, но не чувствует радости, это верный признак того, что счастья он искал не там. Если деньги заняли в сердце место, предназначенное для Бога, душа неизбежно ощущает пустоту. В такой ситуации Иванов советует молиться — но не столько об умножении богатства, сколько о том, чтобы Господь научил правильно относиться к уже имеющимся благам.