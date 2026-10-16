«Милые бранятся»: эксперт раскрыл главные провалы защиты от семейного насилия

Ответственность за насилие в семье давно прописана в правовых нормах, но на практике они срабатывают далеко не всегда. Почему наличие закона не гарантирует защиту — и что мешает ему работать?

Координатор Московского отделения одной из российских партий Роман Крастелев в комментарии RuNews24.ru заявил, что отдельный закон о домашнем насилии в том виде, в каком его преподносят, — скорее популизм. Ответственность за побои, причинение вреда здоровью, истязание и сексуальное насилие уже предусмотрена действующим законодательством. Брак от этой ответственности не освобождает. По мнению Крастелева, отдельный закон не требуется — нужно добиваться исполнения существующих норм.

Проблема, по его словам, в правоприменении. Когда супруг или супруга обращается в полицию, до сих пор можно столкнуться с отношением: ничего страшного, это же дома произошло. Правоохранители должны последовательно применять закон независимо от того, кто совершил насилие — член семьи или посторонний.

Крастелев добавил: пострадавшим необходимо знать свои права и не стесняться обращаться за помощью. Еще одна проблема — когда после заявления человек отказывается добиваться ответственности. Жалеет супруга, опасается его заключения или штрафа, который ударит по семейному бюджету. Агрессор извиняется, а затем насилие повторяется. Поэтому обещания исправиться не должны подменять защиту пострадавшего и привлечение виновного к ответственности.