В 2026 году россияне стали активнее покупать воду со вкусовыми и ароматическими добавками: за год выросло число ее покупателей и увеличилась доля в общем объеме продаж воды. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе РОМИР.

По данным компании, аудитория вкусовой воды выросла с 20,7% до 24,2% (плюс 3,5 процентного пункта), а ее доля в объеме категории — с 5,9% до 6,4%. Минеральная вода прибавляет только в деньгах (плюс 7,5% при минус 5,4% в литрах), тогда как газированная растет и в деньгах (плюс 10,7%), и в литрах (плюс 7%).

Категория воды в целом растет как в литрах, так и в деньгах (плюс 16,6%), а основной вклад в рост объема вносит частота покупок (плюс 6,4%). Пенетрация покупателей воды в первом полугодии 2026 года составила 61% (плюс 1,9 п. п.) — преимущественно за счет новых покупателей, которые чаще среднего выбирают воду с добавками: ее доля в их покупках выше, чем по категории в целом (9,5% против 8,3%).

Генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева связывает перспективы рынка с интересом россиян к здоровому образу жизни и функциональным напиткам: производители снижают содержание сахара и добавляют минералы, витамины и аминокислоты. Она прогнозирует дальнейший рост интереса к минеральной воде — российские воды отличаются разнообразием вкусов и уникальными свойствами.