Минтруд развеял миф об одном миллионе индийских мигрантов в России
Минтруд опроверг информацию о завозе в Россию 1 млн мигрантов из Индии
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В Министерстве труда РФ прокомментировали информацию, которая накануне появилась в СМИ, о завозе одного миллиона индийских мигрантов. В ведомстве ТАСС сообщили, что такие данные не соответствуют действительности, поскольку квота на 2025 год для трудовых мигрантов из Индии составляет 71 817 человек.
Ранее издание URA.RU со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрея Беседина, который в свою очередь приводил заявление «индийских коллег», сообщило, что российские промышленные предприятия готовятся принять порядка 1 млн индийских мигрантов. Отмечалось, что больше всего в таких кадрах заинтересован Уральский федеральный округ (УФО).
По данным Минтруда, на 2025 год установлена общая квота на привлечение иностранных граждан в размере 234,9 тыс. человек. Для Свердловской области отдельная квота составляет 4343 места, однако в регионе освоено пока лишь 13,6% этого лимита.
В ведомстве напомнили, что разрешения иностранцам выдаются по заявкам работодателей и только при подтвержденной необходимости — если региональные предприятия не способны закрыть вакансии за счет местных кадров.
Ране эксперт по миграционном вопросам Юрий Московский оценил последствия введения новых пошлин для мигрантов в России.