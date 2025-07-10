Минтруд развеял миф об одном миллионе индийских мигрантов в России

В Министерстве труда РФ прокомментировали информацию, которая накануне появилась в СМИ, о завозе одного миллиона индийских мигрантов. В ведомстве ТАСС сообщили , что такие данные не соответствуют действительности, поскольку квота на 2025 год для трудовых мигрантов из Индии составляет 71 817 человек.

Ранее издание URA.RU со ссылкой на главу Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрея Беседина, который в свою очередь приводил заявление «индийских коллег», сообщило, что российские промышленные предприятия готовятся принять порядка 1 млн индийских мигрантов. Отмечалось, что больше всего в таких кадрах заинтересован Уральский федеральный округ (УФО).

По данным Минтруда, на 2025 год установлена общая квота на привлечение иностранных граждан в размере 234,9 тыс. человек. Для Свердловской области отдельная квота составляет 4343 места, однако в регионе освоено пока лишь 13,6% этого лимита.

В ведомстве напомнили, что разрешения иностранцам выдаются по заявкам работодателей и только при подтвержденной необходимости — если региональные предприятия не способны закрыть вакансии за счет местных кадров.

Ране эксперт по миграционном вопросам Юрий Московский оценил последствия введения новых пошлин для мигрантов в России.