Минус 97% за год: почему кроссоверы Xcite почти исчезли с рынка

Запасы кроссоверов Xcite в России практически закончились: в октябре на учёт поставили всего 56 автомобилей — в 30 раз меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 1687 штук. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. За десять месяцев продажи Xcite составили 1121 автомобиль — на 89% меньше, чем в январе–октябре прошлого года, когда было 11,1 тыс. штук.

Всего с начала продаж реализовано 19,5 тыс. автомобилей Xcite. По словам Целикова, если сопоставить эти цифры с объёмами производства, можно сделать вывод, что товарный сток не превышает 200 экземпляров на всю страну.

Сборка Xcite велась на заводе в Санкт-Петербурге — бывшем предприятии Nissan — с апреля 2024-го по май 2025 года, после чего проект свернули. Под этим брендом выпускали седьмую и восьмую модели Chery Tiggo. Таким образом, по оценке эксперта, речь идёт не о временном спаде, а о фактическом исчерпании запасов: производство остановлено, а остатки машин близки к нулю.