Минздрав вводит новые правила для будущих врачей

Минздрав России предложил новое правило для всех студентов-медиков, поступивших на бюджет. Теперь им будет необходимо заключить целевой договор, а за отказ от работы в назначенной поликлинике или больнице выпускникам грозит выплата компенсации в тройном размере от стоимости обучения. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива Минздрава РФ кардинально меняет правила игры для будущих врачей. Согласно разработанным поправкам, каждый абитуриент, зачисленный на бюджетное место в медицинский или фармацевтический ВУЗ, должен будет заключить договор о целевом обучении. Это касается даже тех, кто поступил вне специальной квоты по целевому приему.

После окончания университета молодой специалист будет обязан отработать несколько лет в медицинской организации, которую ему подберут. Для адаптации каждому выпускнику назначат наставника из числа опытных коллег.

Самым серьезным изменением стала мера ответственности за невыполнение обязательств. Если выпускник откажется ехать на работу в назначенное учреждение, ему придется возместить государству полную стоимость своего образования, умноженную на три.

