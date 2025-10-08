Минздрав вводит новые правила для будущих врачей
Всех бюджетников в медвузах предложили перевести на целевое обучение
Фото: [Клинический институт им. М. Владимирского (МОНИКИ)/Медиасток.рф]
Минздрав России предложил новое правило для всех студентов-медиков, поступивших на бюджет. Теперь им будет необходимо заключить целевой договор, а за отказ от работы в назначенной поликлинике или больнице выпускникам грозит выплата компенсации в тройном размере от стоимости обучения. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива Минздрава РФ кардинально меняет правила игры для будущих врачей. Согласно разработанным поправкам, каждый абитуриент, зачисленный на бюджетное место в медицинский или фармацевтический ВУЗ, должен будет заключить договор о целевом обучении. Это касается даже тех, кто поступил вне специальной квоты по целевому приему.
После окончания университета молодой специалист будет обязан отработать несколько лет в медицинской организации, которую ему подберут. Для адаптации каждому выпускнику назначат наставника из числа опытных коллег.
Самым серьезным изменением стала мера ответственности за невыполнение обязательств. Если выпускник откажется ехать на работу в назначенное учреждение, ему придется возместить государству полную стоимость своего образования, умноженную на три.
