«Мир опасен, никому нельзя доверять»: как распознать ПТСР и где в Башкирии помогают ветеранам

В Республиканской психиатрической больнице всестороннюю медицинскую помощь получили 1814 участников специальной военной операции и членов их семей. Для работы с последствиями посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в учреждении действует специализированное медико-реабилитационное отделение, сообщили в Минздраве Башкортостана.

С 2023 года круг получателей поддержки в регионе расширился: помощь оказывают не только бойцам, но и их родственникам, включая детей. По данным отделения, амбулаторный курс лечения прошли 27 военнослужащих и 793 члена их семей. Стационарную терапию получили 210 бойцов и 584 их близких. Полноценные курсы психолого-психотерапевтической коррекции завершили 490 человек.

ПТСР проявляется повторным переживанием травмы — навязчивыми воспоминаниями, флэшбэками и кошмарами, которые сопровождаются учащенным сердцебиением, потливостью и дрожью. К другим симптомам относятся избегание разговоров о травмирующем событии, эмоциональное оцепенение и социальная изоляция. Наблюдаются изменения в мышлении и настроении: негативные убеждения, чувство вины или стыда, отстраненность от близких, потеря интереса к жизни. Также возможны повышенная возбудимость, раздражительность, вспышки гнева, постоянная настороженность, вздрагивания от звуков, нарушения сна и концентрации.

В Минздраве Башкортостана отметили, что ключевым принципом терапии является персонализированный подход. Специалисты разрабатывают индивидуальные программы восстановления с учетом текущего состояния пациента, его личных потребностей и комфортного темпа реабилитации.