Миронов потребовал депортации мигрантов за прогулы школ их детьми

Депутат Сергей Миронов выступил с резкой критикой идеи интеграции детей мигрантов через школы, предложив депортировать семьи, чьи дети не получают образование. Об этом сообщает «Газета.ру».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказал жесткую позицию относительно обучения детей мигрантов в России. Политик заявил, что превращение школ в инструмент адаптации является ошибкой и усугубляет миграционный кризис. Свою точку зрения он подкрепил статистикой, согласно которой менее 2% таких детей смогли сдать облегченные тесты по русскому языку.

Миронов назвал недопустимыми разговоры о смягчении требований к приему в школы. По его мнению, ответственность лежит на родителях и, если они не обеспечивают образование детям, то вся семья должна быть депортирована. Государству, в таком случае, следует помочь им принять это решение.

В качестве негативного примера политик привел опыт Франции, где, несмотря на развитую систему интеграционных классов, многие районы с мигрантами стали очагами социальной напряженности. Миронов призвал не повторять этот путь, чтобы не усугублять ситуацию внутри страны.

Ранее сообщалось о том, что взятки за экзамены по русскому языку открыли путь к трудоустройству для 11 мигрантов.