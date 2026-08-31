Митрополит Евгений назвал высшую награду для педагога: это не оценки и не знания, а то, что происходит с ребенком

В Екатеринбурге прошел XXII Съезд православных законоучителей — педагогов церковно-приходских школ Свердловской области. Сейчас в регионе действуют 286 таких учреждений, в них обучаются более 8,5 тыс. детей. Об этом сообщила екатеринбургская епархия.

Главной темой встречи стала связь христианского учения о человеке с вызовами современных технологий. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что задача учителя — не просто передать знания, а помочь ребенку стать настоящим христианином через живое общение, личный пример и умение служить другим. Высшей наградой для педагога он назвал момент, когда ученик учится сочувствовать, помогать тем, кому тяжело, и слушать собеседника.

Митрополит также призвал учителей научить детей сохранять внутреннюю свободу в цифровую эпоху, чтобы гаджеты не управляли их жизнью.

Отдельно сообщается, что 13 сентября 2026 года в Храме на Крови в Екатеринбурге будет находиться ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского. Святыня прибыла из Греции по благословению Патриарха Кирилла.