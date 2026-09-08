Митрополит Игнатий навел порядок после жалоб на грубость в церквях: кому разрешено делать замечания прихожанам

В Саратовской епархии подтвердили случаи грубого обращения с прихожанами со стороны некоторых сотрудников храмов. По словам митрополита Саратовского и Вольского Игнатия, после проверки к виновным применили дисциплинарные меры и провели с ними профилактические беседы. Об этом сообщает ИА « Четвертая Власть ».

В циркулярном письме, выпущенном архиереем, отмечается рост жалоб от верующих, особенно от семей с детьми, на неуважительное поведение отдельных работников приходов. Все сигналы рассмотрели, их достоверность подтвердилась.

Митрополит Игнатий разъяснил, что делать замечания посетителям храмов может исключительно священник и только в вежливой, миролюбивой манере. При этом он напомнил, что и самим прихожанам следует вести себя достойно: не допускать резкости, вспыльчивости и пренебрежения к установленным порядкам.