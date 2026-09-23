Мизулина требует проверки: почему Джиган ушел от ответственности после стрельбы по персоналу?

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к правоохранительным органам с призывом проверить сообщения о стрельбе рэпера Джигана по сотрудникам в собственном доме. Инцидент, о котором идет речь, произошел летом. По имеющимся данным, артист удерживал работников, стрелял им по ногам и угрожал расправой.

Мизулина отметила, что если информация соответствует действительности, то вызывает крайнее удивление тот факт, что рэпер беспрепятственно уехал без каких-либо правовых последствий. Она подчеркнула, что страна живет в правовом государстве, а потому произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, глава Лиги поинтересовалась, проводилась ли после случившегося официальная проверка, изымалось ли оружие и устанавливались ли обстоятельства получения разрешения на его хранение. Отдельно Мизулина подняла вопрос о детях артиста. По ее мнению, если несовершеннолетние действительно стали свидетелями конфликта, ситуацию должны оценить органы опеки. Она также выразила обеспокоенность возможным повторением подобных событий.