Мизулина жестко высказалась о блогере, подарившем ей цветы

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина жестко высказалась о связанных с оборотом наркотических веществ блогерах, в том числе и тайном воздыхателе, который подарил ей цветы. Об этом пишет VSE42.Ru .

Мизулина встретилась со школьниками и студентами в Кузбасской филармонии в Кемерове, где ответила на неожиданный вопрос одного из участников. Гостью спросили, какую угрозу может нести обществу и молодежи блогер Профессор Мориарти — владелец крупного даркнет-маркетплейса. В частности захотели послушать, что Мизулина думает о нем после преподнесенных цветов.

«Ситуация с употреблением в нашей стране страшная, и этого становится все больше, а запрещенные вещества становятся более доступными и купить их можно, нажав одну кнопку. <...> Я не знаю, насколько эта ситуация обратимая и исправимая, но это не говорит о том, что не нужно ничего делать и что не нужно с таким явлением бороться. Ну, а таких людей, я считаю, нужно расстреливать, прости», — ответила Мизулина

Также глава ЛБИ посетовала, что в стране успешно занимаются отловом и пресечением оборота крупных партий наркотиков, но случаям поменьше уделяется не так много внимания.

Сам Мориарти остается загадкой интернета: его личность скрыта за маской, а в своем блоге он рассказывает о работе наркокартелях, называя себя владельцем даркнет-маркетплейса. Также он активно рекламировал свою площадку. Один из своих выпусков блогер посвящал Мизулиной, уделив также время деталям о своем предшественнике, стимулирующего употребление опасных веществ среди молодежи.

Ранее сообщалось, что Екатерина Мизулина в ходе выступления в Кемерове пообещала раскрыть правду о связи с SHAMAN.