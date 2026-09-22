МКС не затопят в 2028-м: Роскосмос согласился продлить работу станции до 2030 года

Эксплуатацию Международной космической станции продлят еще на два года — до 2030-го. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает « Абзац ».

По его словам, к российской стороне обратились американские коллеги с просьбой продлить работу МКС с 2028 до 2030 года, поскольку станция состоит из двух сегментов — российского и американского. Россия пошла навстречу.

Баканов также отметил, что продление эксплуатации МКС не отразится на сроках создания Российской орбитальной станции (РОС).