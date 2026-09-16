Младенческая смертность в России упала до 3,3 промилле — таких цифр нет ни у одной большой страны
Мурашко: младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил ТАСС, что уровень младенческой смертности в России снизился до рекордных 3,3 промилле. По его словам, таких цифр нет ни у одной большой страны, а многие даже небольшие государства зачастую имеют значительно более высокий показатель.
Мурашко отметил, что последние данные говорят о дальнейшем снижении младенческой смертности — до 3,3 промилле. Показатель отражает число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1 тыс. родившихся живыми. Таким образом, уровень 3,3 промилле соответствует примерно 3,3 случая на тысячу родившихся.