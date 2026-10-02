Многолетнюю проблему с коллектором в Тамбове наконец решили: что изменится для жителей?

Тамбовская городская Дума на очередном заседании утвердила изменения в концессионное соглашение по объектам холодного водоснабжения и водоотведения. Речь идет о канализационном коллекторе диаметром 600 мм на улицах Бастионной, Магистральной и Авиационной. Об этом пишут « Новости Тамбова ⁠»

Еще в 2023 году объект оформили в муниципальную собственность как бесхозяйный, однако до сих пор он не обслуживался компанией «РКС-Тамбов», поскольку не был включен в действующее соглашение. Это создавало риски для коммунальной инфраструктуры и неудобства для горожан.

Депутат Алексей Журавский отметил, что проблема находится на контроле у представительного органа не первый год. Народные избранники выезжали на место и вместе с администрацией искали законные пути решения. Администрация предложила включить коллектор в концессию, чтобы оперативно восстановить его работоспособность и обеспечить техническое содержание. Правовым основанием стала часть 6 статьи 51 Федерального закона № 115-ФЗ: бесхозяйные объекты, технологически связанные с сетями, передаются концессионеру — гарантирующей организации без торгов и согласия ФАС. Журавский подчеркнул, что для депутатов это принципиальный вопрос, поскольку от состояния коллектора зависит бесперебойное водоотведение, отсутствие аварий, подтоплений и засоров. Он назвал принятое решение первым, но важным шагом и пообещал строго отслеживать фактическое включение объекта в соглашение и начало восстановительных работ. Реализация решения устранит многолетний пробел в обслуживании инфраструктуры и повысит надежность системы водоотведения.