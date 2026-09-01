Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух посоветовала заготовить на зиму квашеную капусту и моченые яблоки. По ее словам, такие продукты помогут восполнить дефицит полезных веществ в холодное время года, передает « Лента.ру ».

Специалист пояснила, что при молочнокислом брожении в квашеной капусте образуются живые лактобактерии. Они действуют как естественные пробиотики и поддерживают баланс кишечной микрофлоры. От ее состояния зависят работа иммунной системы и усвоение питательных веществ. Кроме того, в капусте сохраняется значительное количество витамина C и витаминов группы K, важных для здоровья сосудов.

Еще один полезный вариант зимней заготовки — моченые яблоки. В них остается пектин: эта пищевая клетчатка служит питательной средой для полезных бактерий кишечника и помогает пищеварению. При этом после приготовления содержание сахаров в таких яблоках ниже, чем в свежих.

Кашух также отметила, что для заготовки подходят помидоры и огурцы, приготовленные без уксуса. Традиционными соленьями злоупотреблять не стоит. Ограничения касаются лечо и овощных смесей: их можно включать в рацион, только если в составе как можно меньше уксусной кислоты и сахара.