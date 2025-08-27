Могила Паши Техника погрязла в мусоре и необъяснимых артефактах

На месте захоронения обнаружены странные предметы. Об этом сообщила бывшая жена рэпера Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) в телеграм-канале. Там же экс-супруга опубликовала фото с подтверждением своих слов.

Бывшая возлюбленная рэпера Павла Ивлева (более известного под псевдонимом Техник) Ева Карицкая сообщила о неприемлемом состоянии его могилы. В своих соцсетях она опубликовала фотографии, на которых виден разбросанный мусор, жестяные банки и пакеты с кошачьим кормом.

Рядом с ними лежат чьи-то окурки, а недалеко от могилы, судя по снимку, — купюра с неизвестным номиналом. Особое внимание Карицкая обратила на странный предмет — гвоздику, обмотанную изолентой и с прикрепленными к ней чужими волосами.

