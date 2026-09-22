«Могильная инфляция» в России: на закрытых кладбищах тайно хоронят посторонних людей

В России участились случаи незаконного использования уже занятых могильных участков для новых захоронений. Это явление уже называют «могильной инфляцией». По данным ЕМИСС, за последние пять лет число кладбищ, открытых для захоронений, сократилось с 83 381 до 73 833 — на 9548 объектов.

Как пишет «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал Baza, некоторые закрытые организации продолжают нелегально предоставлять места для новых погребений, санитарный срок которых еще не истек. Речь идет не о подзахоронении родственников, а о размещении посторонних людей в уже занятых могилах.

Одной из причин проблемы источник называет отсутствие в ряде регионов единого электронного учета захоронений. Сведения об умерших, расположении могил и ответственных за участки родственниках зачастую хранятся только на бумаге. Из-за этого подтвердить право семьи на конкретное место бывает сложно.

По данным канала, злоумышленники могут рассчитывать и на то, что родственники покойного живут далеко от кладбища либо не имеют возможности регулярно его посещать. В таких случаях вероятность обнаружения незаконного захоронения снижается. Подобные случаи уже происходили в разных регионах России.