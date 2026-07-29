«Могут и заблокировать»: в Госдуме допустили признание Telegram террористическим
Депутат Картаполов: Telegram в России могут признать террористическим
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Абзацем» допустил, что Telegram в России могут признать террористическим и заблокировать. По его словам, прецедентов, чтобы мессенджер признавали террористическим, пока нет, но все возможно. Если платформа продолжит работать в том же духе, такой сценарий вполне реален.
Ранее в ФСБ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск и заочно предъявили ему обвинение по статье о содействии терроризму.