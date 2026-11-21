Обсуждать рядом с умным телевизором финансы, деловые вопросы и деликатные личные темы не стоит из-за риска утечки с облачных серверов. Об этом « Абзацу » рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, также опасно привязывать к таким устройствам основные аккаунты.

Эксперт отметил, что чувствительную информацию, связанную с финансовыми инструментами и деловыми вопросами, лучше не озвучивать в присутствии телевизора, особенно если человек известен или ведет бизнес; тем же, кто относится к условному среднему классу, стоит как минимум ограничивать обсуждение совсем тонких и деликатных тем, поскольку они могут «куда-то уплыть».

Мясоедов объяснил, что на подобные устройства невозможно установить антивирус из-за слабых процессоров, а бюджетные гаджеты малоизвестных брендов редко проходят проверки на уязвимости, поэтому их облачные серверы легче взламываются. При отказе от стороннего сервиса, по его словам, необходимо вручную завершать все рабочие сессии в настройках основного аккаунта и менять пароли.

Лучшей защитой эксперт назвал ограничение разговоров в присутствии таких телевизоров: любое подключение стороннего приложения к основному аккаунту — это интеграция и связка, при которой пользователь передает токен доступа, и после удаления программы нет гарантии, что токен обнулится.