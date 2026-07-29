«Моих детей уничтожают»: мать Блиновской вспомнила голодные обмороки и зарплату в ₽100

Мать Елены Блиновской Нина Останина выступила с эмоциональным заявлением после приговора дочери. Она заявила, что «ее детей уничтожают», и рассказала, в каких условиях жила семья в прошлом. Об этом передает корреспондент « Абзаца ».

По ее словам, когда она вышла замуж и родила сначала дочь Лену, а затем и сына, зарплата у семьи составляла всего ₽100. Из-за недоедания она падала в голодные обмороки. Останина также сообщила, что у дочери обнаружили две дырки в сердце, и такая же патология есть у внучки.