Молебен на Каспийской флотилии: моряки почтили память Феодора Ушакова
Каспийская флотилия почтила память праведного воина Феодора Ушакова
На Каспийской флотилии прошел молебен в память о праведном воине Феодоре Ушакове. Службу провел настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Каспийске иеромонах Иоанн Анисимов. Моряки помолились о здоровье сослуживцев. Священнослужитель напомнил о важности обращения к Богу в любой жизненной ситуации.
С праздником личный состав поздравил помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими Ахмед Магомедбеков. В завершение молебна иеромонах окропил святой водой военных и корабли флотилии. Здесь служат люди разных вероисповеданий, которых объединяет чувство флотского братства.