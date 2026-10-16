Молебен на Каспийской флотилии: моряки почтили память Феодора Ушакова

На Каспийской флотилии прошел молебен в память о праведном воине Феодоре Ушакове. Службу провел настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Каспийске иеромонах Иоанн Анисимов. Моряки помолились о здоровье сослуживцев. Священнослужитель напомнил о важности обращения к Богу в любой жизненной ситуации.