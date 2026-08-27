Молекулярный ключ от рака: в России нашли способ улучшить эффективность лечения онкологии

Ученые Томского политехнического университета в составе международной команды создали пролекарства, которые активируются непосредственно внутри раковых клеток. В основе разработки — молекулярная конструкция, где активное вещество «заперто» до тех пор, пока фермент опухолевой клетки не запустит его высвобождение. Результаты, как пишет Наука Mail , опубликованы в журнале Chemical Research in Toxicology, исследование поддержано Российским научным фондом.

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН и Университета Экс-Марселя предложили новый подход к адресной доставке противоопухолевых препаратов. Идея заключается в том, чтобы «упаковать» токсичное вещество — алкоксиамин — в безопасную форму, которая активируется только при попадании в раковую клетку.

В качестве биохимического триггера использовали фермент β-галактозидазу. В некоторых опухолевых клетках его активность повышена. Ученые присоединили алкоксиамин к молекуле галактозы через специальный саморазрушающийся линкер. Как пояснила заведующая лабораторией «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» ТПУ Елена Степанова, фермент расщепляет гликозидную связь, линкер распадается и высвобождает активный радикал, разрушающий клетку.

Исследователи синтезировали и сравнили две группы соединений. Первая содержала стабильный линкер, вторая — саморазрушающийся. Эксперименты показали: соединения с саморазрушающимся линкером проявили выраженный цитостатический эффект на клетках аденокарциномы простаты, яичника, молочной железы, эпидермоидной карциномы и Т-лимфобластного лейкоза. В некоторых случаях для подавления опухолевых клеток потребовалась меньшая концентрация, чем для известного препарата цисплатин.

Доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Петунин пояснил: пока разработка носит фундаментальный характер. Основная сложность — добиться селективности. Фермент β-галактозидаза присутствует и в здоровых клетках, хотя в меньшем количестве. Сейчас ученые подбирают различные углеводные остатки, чтобы создать «замок», который открывается только раковой клеткой.

Еще один важный результат: механизм гибели клеток — апоптоз, а не некроз, что предпочтительно для живых систем. Исследователи также предполагают, что их молекулы могут быть эффективны против опухолей, устойчивых к стандартной химиотерапии, поскольку у клеток нет встроенной защиты от активных углерод-центрированных радикалов. Впереди — детальное изучение поведения соединений в живых организмах. Однако модульная архитектура, по словам ученых, позволит в будущем адаптировать препарат под разные типы опухолей, меняя углеводный фрагмент, линкер и активную часть.