Молитва или заговор? Священники объяснили, где проходит грань, даже если слова одинаковые

Иоанно-Богословский собор Саранска объяснил разницу между молитвой и заговором

Общество

Священнослужители объяснили, чем молитва отличается от заговора, — этот вопрос нередко задают верующие. Об этом пишут «Известия Мордовии». В Иоанно-Богословском соборе Саранска отметили, что молитва представляет собой обращение верующего к Господу или святым угодникам.

Во время молитвы человек признаёт свои грехи, прославляет Бога и озвучивает просьбы, при этом осознавая, что результат полностью зависит от воли Всевышнего.

Заговор, по словам священнослужителей, действует иначе, даже если в него включены отрывки из церковных молитв. По своей сути, это стремление получить желаемое без обращения к Богу, без раскаяния и веры. Таким образом, разница заключается не в форме произнесения текста, а в самом отношении человека: молитва строится на доверии воле Божией, тогда как заговор — на попытке добиться результата в обход этого.

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