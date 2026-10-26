Молитва или заговор? Священники объяснили, где проходит грань, даже если слова одинаковые

Священнослужители объяснили, чем молитва отличается от заговора, — этот вопрос нередко задают верующие. Об этом пишут « Известия Мордовии ». В Иоанно-Богословском соборе Саранска отметили, что молитва представляет собой обращение верующего к Господу или святым угодникам.

Во время молитвы человек признаёт свои грехи, прославляет Бога и озвучивает просьбы, при этом осознавая, что результат полностью зависит от воли Всевышнего.

Заговор, по словам священнослужителей, действует иначе, даже если в него включены отрывки из церковных молитв. По своей сути, это стремление получить желаемое без обращения к Богу, без раскаяния и веры. Таким образом, разница заключается не в форме произнесения текста, а в самом отношении человека: молитва строится на доверии воле Божией, тогда как заговор — на попытке добиться результата в обход этого.