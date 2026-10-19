Молитва вместо разговоров: как правильно поминать усопших, объяснил священник

Священник Кречетов: не стоит пытаться общаться с усопшими на кладбище

Общество

Священник Ульян Кречетов заявил, что православным верующим стоит молиться об умерших родственниках, а не пытаться разговаривать с ними на кладбище. Об этом сообщает Дзен-канал «Святые места».

По словам священнослужителя, помощь усопшему заключается прежде всего в молитвенном поминовении. Он рекомендовал молиться о близких во время Божественной литургии, а также подавать записки с их именами на проскомидию. Кречетов отметил, что молитва обращена к Богу и служит проявлением заботы о душе умершего. Поэтому посещение могилы он советует посвящать именно ей, а не разговорам с покойным.

Священник также предостерег от попыток установить контакт с умершими. По его мнению, скорбящий человек может замкнуться в себе и стать уязвимым. Подобное общение несет духовную опасность, которую Кречетов связывает с воздействием «нечистой силы».

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