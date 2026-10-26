Молитвы под грохот ПВО: как омские храмы встретили самую мощную атаку БПЛА

Вечером 24 октября в Омске во всех храмах прошли службы, во время которых священники и миряне молились о сохранении города и жизней горожан. Об этом сообщили в Омской епархии. Богослужения шли в период объявленной беспилотной опасности и атак БПЛА — молитвы читали под грохот ПВО и канонаду от сбитых дронов.

В епархии рассказали, что во время вечернего богослужения город подвергся серьёзнейшей за всё предыдущее время воздушной атаке, и, не покидая храмов, православные священники и миряне молились Богу, Пречистой Его Матери и святителю Сильвестру о том, чтобы город был сохранён, а жители остались невредимы.

Погибших нет, однако есть пострадавшие. Митрополит Омский и Таврический Дионисий пожелал им скорейшего выздоровления. По его словам, по милости Божией, благодаря самоотверженным действиям воинов-защитников, областных и городских властей и экстренных служб погибших нет, а пострадавшие получают всю необходимую помощь. В результате самой мощной за всю историю атаки БПЛА пострадали трое омичей. Дроны попали в промышленное предприятие в районе Нефтяников, а также в склад Ozon, который загорелся.