Монах Киприан рассказал о правилах духовной поддержки бойцов СВО

В Ханты-Мансийске состоялась встреча с монахом Киприаном, организованная фондом «Защитники Отечества». На мероприятие пришли социальные работники, психологи, участники спецоперации и члены их семей. Центральной темой стала духовная поддержка военнослужащих и их близких, передает ugra-news.ru.

Отец Киприан, бывший офицер, трижды переживший клиническую смерть, сделал акцент на силе веры и важности чистоты речи. Он призвал исключать маты и резкие выражения, так как они «притягивают бесовскую силу». В том числе этому нужно следовать при духовной поддержке бойцов.

Священник также уделил внимание помощи семьям погибших. Он объяснил важность молитвенного поминовения в первые 40 дней после смерти, когда душа проходит мытарства. В это время нужно быть искренним и верить в упокой.

«Бойцам надо запомнить простую истину: Бог поругаем не бывает. Почему мы говорим, что победа будет за нами? Потому что с нами Бог. Все отсюда вытекает. На нашей стороне правда, поэтому надо выполнять боевые задачи, не подводить ни командира, ни жену, маму или сестру, и все придет. Жить необходимо по правде Божией, руководствоваться заповедями, которыми пропитано все Евангелие», – подчеркнул отец Киприан.

Фонд «Защитники Отечества» применяет современные методы реабилитации. Работает комплекс «ДЕВИРТА» с технологиями виртуальной реальности, который помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Психологи фонда работают с ПТСР через арт-терапию, телесные практики и групповые занятия по принципу «Равный равному».

Югорский филиал фонда в том числе оказывает психологическую помощь по всему региону. В Ханты-Мансийске и Сургуте консультации проводят медицинские психологи, в других городах — социальные.

Ранее сообщалось, что участник СВО погиб при исполнении воинского долга.