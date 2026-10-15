Монета не хочет быть честной: 50,8% — почему подброшенная монета падает той же стороной?

ИА «Кулик»: подброшенная монета падает той же стороной в 50,8% случаев

Общество

Ученые выяснили, что подброшенная монета чаще падает той же стороной, которой ее подбрасывали. Это установлено после более чем 350 тысяч подбрасываний монет разных валют и номиналов, передает ИА «Кулик».

В ходе эксперимента исследователи зафиксировали, что в 50,8% случаев монета приземлялась той же стороной, которой была подброшена. Это превышает ожидаемое равномерное распределение 50/50. Теория, представленная в 2007 году, объясняет эффект прецессией — изменением направления оси вращения монеты во время полета. Некоторые участники эксперимента продемонстрировали более выраженное отклонение, что согласуется с предсказаниями теории. Исследователи признают возможность влияния предварительного знания гипотезы на результаты, однако уверены в достоверности полученных данных.

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