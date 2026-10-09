Мороз и штанга не спасут: онкологи развеяли мифы о влиянии спорта и холода на развитие рака

Ямальские онкологи опровергли популярные мифы о раке. По словам специалистов, низкие температуры не уничтожают раковые клетки, а серьезные физические нагрузки не дают гарантированной защиты от онкологических заболеваний. Об этом интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказали главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова и врач-онколог Муравленковской городской больницы Максим Пасечников.

В соцсетях нередко можно встретить утверждение, будто жители Севера реже сталкиваются с онкологией из-за сурового климата, а тяжелоатлеты и гиревики якобы не болеют раком благодаря высоким нагрузкам. Однако, как пояснили медики, ни физическая форма, ни место жительства не исключают риск заболевания.

«Онкологическими заболеваниями могут болеть все люди, вне зависимости от физической подготовки и места работы. Поэтому я считаю, что это, скорее всего, миф», — объяснил «Ямал-Медиа» врач-онколог Муравленковской городской больницы Максим Пасечников.

Пасечников добавил: низкие температуры и правда закаляют организм, однако на вероятность развития онкологии они не влияют никак.

Главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова, в свою очередь, связала относительно невысокую заболеваемость в округе прежде всего с молодым возрастом населения. Средний возраст жителей Ямала — около 35 лет, а основная часть онкологических пациентов — люди старше 60.

Куликова назвала это мнение мифом и повторила: низкие показатели объясняются именно молодостью населения региона. По ее словам, представление о том, что онкология все чаще встречается у молодых, во многом связано с улучшением диагностики — заболевания стали выявлять качественнее.