Мощи Дмитрия Донского отправят туда, где сейчас труднее всего: кого поддержит святыня в первую очередь
Митрополит Воскресенский: мощи Дмитрия Донского направят в прифронтовую зону
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Григорий Воскресенский сообщил, что ковчег с частицами мощей святого князя Дмитрия Донского первоначально планируется направить в прифронтовые регионы. По его словам, святыня должна стать духовной поддержкой для православных людей, которым сейчас особенно непросто, передают «Вести».
Митрополит также отметил важную роль веры в жизни князя и его борьбе за защиту Отечества. Дмитрий Донской сумел объединить разрозненные русские княжества и заложить основы русской государственности.