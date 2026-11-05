Мощи, осыпавшиеся лики и библейские картины: какие святыни не стоит держать дома

Зампред ВРНС Иванов: сильно поврежденные иконы стоит отнести в храм

Общество

Не все святыни стоит хранить дома: некоторые требуют особых условий, а сильно поврежденные иконы лучше отнести в храм. Об этом NEWS.ru рассказал зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, особого отношения требуют мощи святых: согласно православной традиции, для них желательно отвести отдельное нежилое помещение, где не спят и не едят, а также не допускать к святыне домашних животных. Если обеспечить такие условия невозможно, мощи лучше передать в храм.

То же касается икон, получивших серьезные повреждения: например, если краска осыпалась так, что лик святого почти не различить, или бумажный образ уже не подлежит восстановлению. Кроме того, эксперт напомнил, что не всякое изображение на религиозный сюжет является иконой: картины на библейские темы — это произведения искусства, а не предметы для молитвенного почитания, поэтому помещать их в красный угол рядом с иконами не стоит.

Иванов призвал бережно относиться к святыням и не хранить их годами среди ненужных вещей. Если икона больше не нужна или для нее нет подходящих условий, ее можно отдать в ближайший храм. Таким образом, по словам эксперта, домашнее хранение святынь — это не формальность, а ответственность: важно учитывать и состояние образа, и возможность обеспечить ему должное место.

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