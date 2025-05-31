Мошенники довели бывшего профессора МГУ до суицида

Бывший профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова стал жертвой мошенников. С декабря 2024 года мужчина передал аферистам более 52,6 млн руб., после чего покончил с собой.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Ранее сообщалось о том, что телефонные мошенники заставили пожилую москвичку продать квартиру. Телефонные мошенники почти месяц убеждали пожилую жительницу Москвы в том, что ее сбережения в опасности, а для их сохранения нужно передать их в "безопасное место", а квартиру продать.

Женщина поверила аферистам и выполнила все их инструкции.