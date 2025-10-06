Мошенники лишили туляков миллионов всего за пару дней

За минувшие выходные дни мошенники нанесли финансовый ущерб жителям Тульской области, исчисляемый миллионами рублей. Об этом сообщают «Тульские известия».

Так, в полицию за два дня поступило 11 заявлений от обманутых граждан, общая сумма потерь по которым превысила 5,4 миллиона рублей. Аферисты продолжают активно использовать отработанные схемы, играя на чувстве страха и желании быстрой прибыли.

Наибольшую активность злоумышленники проявили в сфере махинаций с так называемым «безопасным счетом». Они звонят жертвам, представляясь сотрудниками банковской безопасности или правоохранительных органов, и под предлогом спасения средств от гипотетических хакеров убеждают перевести деньги на «защищенный» счет, который на самом деле контролируется ими самими. Ярким примером стала 38-летняя медсестра из Тулы, которая в результате таких действий лишилась 1 215 488 рублей. Аналогичным образом 28-летний житель Ефремова перевел лже-правоохранителям 1 125 980 рублей.

Вторая по популярности схема — «Инвестиции в биржу». Мошенники предлагают гражданам быстро и выгодно вложить деньги на брокерской платформе, гарантируя огромный доход. На это предложение клюнул 38-летний житель Новомосковска, потерявший 965 000 рублей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине пенсионерка стала жертвой мошенников на 15,5 млн рублей.