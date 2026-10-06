Мошенники звонят от имени УК: как не стать жертвой перед отопительным сезоном?

Перед отопительным сезоном активизировались мошенники, которые звонят гражданам от имени управляющих компаний. Об этом в беседе с RT предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, в это время действительно могут проходить проверки, чем и пользуются аферисты.