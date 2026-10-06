Мошенники звонят от имени УК: как не стать жертвой перед отопительным сезоном?

Депутат Немкин: мошенники звонят под видом УК перед отопительным сезоном

Общество

Перед отопительным сезоном активизировались мошенники, которые звонят гражданам от имени управляющих компаний. Об этом в беседе с RT предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, в это время действительно могут проходить проверки, чем и пользуются аферисты.

Немкин отметил, что злоумышленники могут сообщить о необходимости срочно проверить счетчик, оформить перерасчет, подтвердить данные или оплатить задолженность, после чего предлагают перейти по ссылке, назвать код из СМС или установить приложение. Депутат посоветовал при неожиданном звонке самостоятельно проверить официальный номер управляющей компании и перезвонить напрямую, уточнив детали. Главное, по его словам, не принимать решений под давлением.

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