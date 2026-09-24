«Московский чекап»: как один проект помогает отсрочить старость и сохранить активность?

Она подчеркнула, что система охватывает сразу несколько векторов старения — от сосудистых и метаболических угроз до саркопении и потери мышечной массы, которая напрямую подрывает автономность и качество жизни в зрелом возрасте. Беляева пояснила, что прохождение чекапа начинается с простой цифровой анкеты и внесения показателей биоимпедансометрии в доступных городских точках или павильонах здоровья. Затем система на базе электронной медкарты автоматически сопоставляет все факторы риска и формирует для человека уникальный набор обследований по полису ОМС. Это, по мнению врача, позволяет и медикам, и пациентам переключиться с лечения уже развившихся болезней на осознанное и технологичное управление своим долголетием и активностью на долгие годы.